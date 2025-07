Ob «Rhythm of the Night» oder «Barbie Girl» – an der 90s-2000er-Party in Ostermundigen lebt die Musik der coolsten Dekade wieder auf. Freu dich auf DJs, Lichteffekte und beste Stimmung. Blick verlost 20 x 2 Tickets für die grosse Sause am 1. August.

Wir verlosen Tickets für die 90s-2000er-Party in Ostermundigen

Tanze bei der Party in Ostermundigen zu den Hits der 90er-Jahre. Foto: Shutterstock

Sie waren schrill, laut und einfach unvergesslich – die 90er-Jahre. Und sie haben nicht nur musikalisch ihre Spuren hinterlassen. Die 90s-2000er-Party in der Badi Ostermundigen bringt am 1. August den Kult beider Dekaden zurück auf die Tanzfläche – mit allem, was dazugehört: von Eurodance-Hits über Boyband-Hymnen bis hin zu den grössten Dancefloor-Krachern.

Mehrere Acts wie Milli Vanilli, Rednex, DJ Tomekk oder die Tequila Boys sorgen ohne Unterbrechung mit Musik aus den 90ern und 2000er für positive Vibes, während Lichtshows und Visuals die perfekte Kulisse schaffen. Hier wird nicht einfach nur gefeiert – hier wird zurückgereist in eine Ära, in der man noch mit einem Discman rumlief, Neon trug und zu «Mr. Vain» durch die Nacht tanzte.

Gewinne zwei Tickets für die grosse 90s-2000er-Party am 1. August in der Badi Ostermundigen. Also: Buffalos entstauben, Lieblingshit wählen, und los gehts – für eine Nacht voller Erinnerungen, Tanzeinlagen und Hitgarantie!

