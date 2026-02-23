Seit über drei Jahrzehnten prägt der Wu-Tang Clan die Welt des Hip-Hops wie kaum eine andere Crew. Nun kommen die Hip-Hop-Pioniere auf ihrer Welttournee nach Zürich. Wir verlosen Tickets für das Konzert am 12. März.

Als der Wu-Tang Clan Anfang der Neunzigerjahre aus Staten Island die Rap-Welt auf den Kopf stellte, ahnte niemand, welchen Einfluss diese Crew einmal haben würde. Mit innovativen Beats, cleveren Texten und ihren vielfältigen Persönlichkeiten veränderten sie die Welt des Hip-Hops für immer. Mit Hits wie «C.R.E.A.M.», «Protect Ya Neck» oder «Triumph» eroberte die neunköpfige Crew um RZA, GZA, Method Man (bis zu seinem Tod 2004), Ol' Dirty Bastard, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Cappadonna (ab 2007) und Masta Killa die Szene.

Auch Jahrzehnte später ist die Crew hochaktiv. Mit dem neusten Album «Black Samson, the Bastard Swordsman» knüpft der Wu-Tang Clan an seinen düsteren, filmischen Stil an und zeigt eindrücklich, dass seine kreative Kraft ungebrochen ist. Nach ihrer äusserst erfolgreichen Nordamerika-Tour ist die Hip-Hop-Gruppe nun auf Welttournee. Mit ihrer Tour «Wu-Tang Forever: The Final Chamber» kommen sie auch in die Schweiz. Dabei dürfen sich die Fans auf die grössten Hits ihrer Kultalben, aber auch auf noch nie live gespielte Songs freuen.

Blick verlost 10 x 2 Stehplatztickets für das Konzert des Wu-Tang Clan am 12. März im Hallenstadion Zürich. Sichere dir mit etwas Glück Tickets für den Abend mit der legendären Hip-Hop-Crew und erlebe eine unvergessliche Show.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 1. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.