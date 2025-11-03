Voller Energie, mitreissender Musik und Humor, so ist das Coop-Kindermusical «Pippi feiert Geburtstag»! Wir verlosen je 2 x 4 Tickets für verschiedene Vorstellungen des Kindermusicals mit dem mutigsten Rotschopf und ihren Freunden.

1/2 Der Rotschopf mit den Zöpfen erlebt an ihrem Geburtstag ein grosses Abenteuer mit ihren Freunden. Foto: Alexandra Stieger

Pippi Langstrumpf feiert ihren Geburtstag. Eine Einladung in die Villa Kunterbunt ist stets ein Versprechen für etwas Ungewöhnliches. Doch dieses Mal gerät sie mit ihren Freunden Tommy und Annika in ein Abenteuer, das selbst das sonst so heitere Leben von Pippi Langstrumpf auf den Kopf stellt.

Ein mysteriöser Schiffbruch an der Küste. Schaurige Schatten huschen über den Dachboden. Und dann sind da noch Donner-Karlsson und Blom, zwei gerissene Diebe, die nur ein Ziel kennen: an Pippis wertvollen Koffer mit Goldmünzen zu kommen! Der Plan war eine Feier mit dem weltbesten Geburtstagskuchen aller Zeiten. Doch was die Freunde nun erwartet, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Als Pippis Stärke allein nicht mehr ausreicht, muss sie ihren ganzen Witz und Mut aufbringen, um ihre Freunde und das Geheimnis der Villa Kunterbunt zu schützen. Kann Pippi ihren Goldschatz und die Party vor dem grössten Desaster aller Zeiten retten?

Das Kindermusical «Pippi feiert Geburtstag» ist ab sofort zurück auf Tour und den Schweizer Bühnen. Das Musical steht für starke Figuren, spannende Abenteuer und viel Humor für Gross und Klein. Gewinne vier Tickets für das Coop-Kindermusical mit Pippi Langstrumpf am Ort deiner Wahl.

Möriken-Wildegg AG, Gemeindesaal, 20.12.2025, 14 Uhr

Solothurn SO, Grosser Konzertsaal, 27.12.2025, 14 Uhr

Uster ZH, Stadthofsaal, 07.02.2026, 14 Uhr

Weinfelden TG, Thurgauerhof, 14.02.2026, 14 Uhr

Savognin GR, Sala Grava, 15.02.2026, 17 Uhr

Altdorf UR, Theater Uri, 21.02.2026, 14 Uhr

Amriswil TG, Pentorama, 08.03.2026, 14 Uhr

Unterägeri ZG, Aegerihalle, 15.03.2026, 14 Uhr

Chur GR, Titthof, 29.03.2026, 14 Uhr

Schwyz SZ, Mythenforum, 19.04.2026, 14 Uhr

