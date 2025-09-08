Das Kunstmuseum Basel zeigt vom 20. September 2025 bis zum 8. März 2026 die Ausstellung «Geister». Blick lädt am 29. Oktober zu einer exklusiven Führung inklusive Apéro. Mit ein bisschen Glück kannst du zusammen mit deiner Begleitperson dabei sein.

Foto: Art Gallery of Hamilton

Die Ausstellung «Geister» ist eine umfassende Spurensuche, die das Unsichtbare im Kunstmuseum Basel greifbar macht. Sie ist nicht nur eine Schau von Kunstwerken, sondern eine Einladung, die vielen Formen von Gespenstern zu entdecken, die unsere moderne Welt bevölkern.

Die Kuratoren verbinden dabei gekonnt die Geister der Vergangenheit, die in historischen Erinnerungen und archaischen Ritualen weiterleben, mit den Geistern unserer digitalen Gegenwart. Besucherinnen und Besucher begegnen auf dieser Reise Werken, die die Präsenz von Algorithmen und Daten als allgegenwärtige Entitäten visualisieren. Man spürt das Echo von Informationen, die durch den Raum strömen, und wird mit der Frage konfrontiert, wer diese unsichtbaren Anweisungen eigentlich gibt.

Gleichzeitig tauchen die Besucher in Installationen ein, die die verborgenen Geschichten von Orten oder die spirituellen Energien von Objekten beleuchten. Sie werden mit den unsichtbaren Echos von Erinnerungen und historischen Ereignissen konfrontiert, die in den Werken von Künstlern erforscht werden. Es wird deutlich, dass diese Geister keine Gegensätze sind, sondern sich in einer Welt, die von Technologie und Tradition zugleich geprägt ist, überschneiden. Die Ausstellung beweist, dass die wahre Kunst der Geister darin liegt, das Unsichtbare nicht zu ignorieren, sondern es zu verstehen und ihm ein Gesicht zu geben.

Gewinne zwei von zwölf Tickets für die exklusive Führung zur Ausstellung «Geister» am 29. Oktober im Kunstmuseum Basel. Neben dem Rundgang durch die ausgestellten Werke geniessen du und deine Begleitperson einen Apéro im Bistro des Kunstmuseums. Ausserdem verlost Blick 35x 2 Freikarten für einen Besuch an einem Tag nach Wahl vom 20. September 2025 bis zum 8. März 2026 im Kunstmuseum Basel.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 14. September 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.