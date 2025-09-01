Gewinne Tickets für die Dinner-Show von Rolf Knie

Im historischen Spiegelzelt von Rolf Knie erwartet dich ein Gesamtkunstwerk: Salon Spectacle vereint exquisite Gourmetküche mit artistischer Höchstleistung. Gewinne jetzt Tickets für die opulente Dinner-Show.

Impressionen aus dem Salon Spectacle. Foto: ZVG

In der besonderen Atmosphäre eines historischen Spiegelzelts, eines Orts voller Nostalgie und Charme, erwartet dich eine opulente Nacht, die alle Sinne berührt. Unter der kreativen Leitung von Rolf Knie verschmelzen exquisite Gourmetküche und erstklassige Showkunst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Während du ein exquisites 4-Gang-Menü geniesst, entführt dich ein Ensemble internationaler Künstler in eine Welt voller Zauber und Talent. Lasse dich von Fabienne Louves’ Stimme verzaubern, lache über die klassische Clownkunst des Duo Rossi und staune über die atemberaubende Artistik und Akrobatik. Jede Darbietung ist meisterhaft inszeniert, um einen unvergesslichen Abend zu schaffen.

Nimm jetzt an unserer Verlosung teil und gewinne zwei Tickets für die Dinner-Show «Salon Spectacle» am 21. September in Rapperswil-Jona – inklusive 4-Gang-Menü.

Teilnahmeschluss ist am 7. September 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.