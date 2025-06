Vom 3. bis 27. Juli findet im Engadin das Festival da Jazz mit einer Vielzahl kostenloser Konzerte an verschiedenen Spielstätten statt. Blick verlost exklusiv zwei Packages mit Übernachtung im «Waldhaus am See» und Tickets für die Konzerte am Lej da Staz.

1/5 Die Konzerte am Stazersee locken jedes Jahr Hunderte Besucherinnen und Besucher an. Foto: fotoswiss.com/cattaneo

St. Moritz wird zum 18. Mal Schauplatz des Festival da Jazz. An verschiedenen Spielstätten sorgen heutige und kommende Stars vom 3. bis 27. Juli für unvergessliche Konzertmomente in einem intimen Rahmen. Die Konzerte sind kostenlos, vom Brunchkonzert auf der Terrasse des Hotels Hauser über die Late Night Gigs in der Sunny Bar bis hin zu Auftritten am Lej da Staz, in Pontresina oder Celerina. Die Main Location im Dracula Club mit knapp 200 Plätzen lässt auch hier die einmalige Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern zu.

Gewinne ein Package für das Festival da Jazz mit Tickets für die Konzerte am idyllischen Stazersee und einer Übernachtung vom 20. auf den 21. Juli im Waldhaus am See für zwei Personen. Am Lej da Staz in St. Moritz erwarten dich und deine Begleitperson das Pre-Sunrise-Konzert des Shavnabada-Chor, das Sunrise-Konzert mit Andreas Vollenweider und das Sonnenuntergangskonzert mit der Singer-Songwriterin ZAZ.

