«Plitsch Platsch forever!» stimmt uns auf die Badesaison ein. Dank Blick kannst du den Schweizer Kinofilm vor allen anderen sehen! Gewinne vier Tickets für die Premieren in Zürich am 11. April oder in Basel am 12. April.

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Die Kinder von Rotwil kämpfen um ihre beliebte Dorfbadi «Plitsch Platsch». Aus Spargründen möchte der Gemeinderat das Freibad für immer schliessen. Weil auch das dortige Café zugeht, wandert die elfjährige Polly gemeinsam mit ihren Eltern nach Kanada aus. Ihre beste Freundin Pola will die Badi retten und so Polly zurückholen.

Einer der am meisten erwarteten Schweizer Filme des Jahres kommt am 16. April in die Kinos. Regie führt Natascha Beller, die mit ihrem Filmdebüt «Die fruchtbaren Jahren sind vorbei» 2019 einen Kinohit landete. Nun ist die Zürcherin mit einer Komödie für die ganze Familie zurück.

Bei der Schweizer Premiere von Blick kannst du den Film bereits vor dem offiziellen Kinostart sehen. Wir verlosen 60 x 4 Tickets für die Vorstellung am 11. April im Arena Cinemas Sihlcity in Zürich sowie 42 x 4 Tickets für die Vorstellung am 12. April im Arena Cinemas in Basel. In Zürich erwartet dich vor dem Filmstart zudem ein Frühstück. Zu beiden Premieren erhalten du und deine Begleitpersonen jeweils ein Popcorn und ein Getränk. Der Film ist für Kinder in Begleitung von Erwachsenen ab 4 Jahren freigegeben.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 29. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.