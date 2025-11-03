Die Häsin Judy und der Fuchs Nick bekommen bei der Tierpolizei ihren ersten gemeinsamen Fall zu lösen. Ein geheimnisvolles Reptil namens Gary De'Snake hat sich in die tierische Metropole begeben und sich ein legendäres Buch geschnappt. Das ungleiche Detektivduo versucht, den Eindringling undercover in eine Falle zu locken, und muss dafür in völlig unbekannte Stadtteile vordringen. Während den Ermittlungen wird die Partnerschaft zwischen Judy Hopps und Nick Wilde auf eine harte Probe gestellt.
2016 war «Zoomania» ein wahrer Krimi für die ganze Familie. Nun kommt der zweite Teil mit einer spannenden und bunten Geschichte am 26. November in die Kinos. Dabei darf man sich auf altbekannte Charakteren sowie auch viele neue tierische Gesichter auf der Leinwand freuen.
