Im zweiten Teil von «Zoomania» warten auf die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde wieder grosse Abenteuer. Wir schicken dich und deine Familie am 23. November an die Premiere im Arena Cinemas in Zürich.

Die Häsin Judy und der Fuchs Nick bekommen bei der Tierpolizei ihren ersten gemeinsamen Fall zu lösen. Ein geheimnisvolles Reptil namens Gary De'Snake hat sich in die tierische Metropole begeben und sich ein legendäres Buch geschnappt. Das ungleiche Detektivduo versucht, den Eindringling undercover in eine Falle zu locken, und muss dafür in völlig unbekannte Stadtteile vordringen. Während den Ermittlungen wird die Partnerschaft zwischen Judy Hopps und Nick Wilde auf eine harte Probe gestellt.

2016 war «Zoomania» ein wahrer Krimi für die ganze Familie. Nun kommt der zweite Teil mit einer spannenden und bunten Geschichte am 26. November in die Kinos. Dabei darf man sich auf altbekannte Charakteren sowie auch viele neue tierische Gesichter auf der Leinwand freuen.

Dank Blick kannst du den Film bei der exklusiven Schweizer Premiere vor allen anderen sehen. Wir verlosen 50 x 4 Tickets für die Vorstellung am 23. November im Arena Cinemas Sihlcity. Dabei wartet ein ausgiebiges Frühstück auf euch, und zum Film geniesst ihr je ein Popcorn und ein Softgetränk.

Teilnahmeschluss ist am 12. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.