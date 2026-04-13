Die unterhaltsame Komödie «Normal» kommt am 16. April in die Kinos. Blick verlost eine private Kinovorstellung für den Film für 16 Personen inklusive Softdrinks und Popcorn.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Der Gesetzeshüter Ulysses wird in das verschlafene Kleinstadt Normal versetzt. Alles wirkt ruhig – ganz nach dem Geschmack des Sheriffs, der sich schnell mit den Bewohnern anfreundet und kleine Streitigkeiten entspannt schlichtet. Doch ein Banküberfall bringt ein lange verborgenes Geheimnis ans Licht. Schnell wird klar: Diese Stadt ist durchgehend korrupt.

«Normal» läuft ab dem 16. April in den Schweizer Kinos. Anders als der Titel glauben lässt, ist die neue Actionkomödie von den Machern von «John Wick» und «Nobody» andere als normal. Der Streifen mit «Better Call Saul»-Star Bob Odenkirk sorgt mit ihrem schwarzen Humor für einen unterhaltsamen Kinoabend.

Gewinne eine exklusive Kinovorstellung von «Normal» für dich und 15 Freunde im Kino, inklusive Softdrinks und Popcorn. Geniesse die Komödie zusammen mit deinen besten Freunden im eigenen Kinosaal. Zudem verlosen wir 10 x 2 Freikarten für eine reguläre Vorstellung nach Wahl.

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Teilnahmeschluss ist am 19. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.