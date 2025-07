Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Seit Generationen begeistern die kleinen blauen Kultfiguren Gross und Klein gleichermassen. Mit ihrem Charme, ihrem Mut und einer ordentlichen Portion Witz erleben die Schlümpfe in ihrem neusten Abenteuer wieder einmal aufregende Geschichten voller Magie, Freundschaft und Spannung. Papa Schlumpf wird auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Gargamel und Razamel entführt. Um ihn zu befreien, machen sich Schlumpfine und die Schlümpfe auf den Weg in die reale Welt.

«Die Schlümpfe: Der grosse Kinofilm» kommt am 17. Juli in die Kinos. Du kannst mit ein bisschen Glück den Film in exklusiver Atmosphäre schauen. Blick verlost eine private Kinovorstellung für maximal 20 Personen – komplett mit Popcorn, Getränken und jeder Menge Spass. Ob Kindergeburtstag, Familienausflug oder Überraschung für Freunde: Dieses Kinoerlebnis bleibt unvergessen. Ort und Datum der Vorstellung werden in Absprache mit dem Verleiher bestimmt.

Teilnahmeschluss ist am 20. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.