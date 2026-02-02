Schon bald starten in der National League die Playoffs. Damit du kein Spiel verpasst, verlosen wir 5 x ein Jahresabo von Mysports im Wert von je rund 360 Franken.

In der höchsten Schweizer Eishockey-Liga geht es mit grossen Schritten auf die Playoffs zu. Bei Mysports verpasst du kein Spiel in der entscheidenden Phase der Saison. Zudem erwarten dich tiefgründige Analysen, Insights und emotionale Blicke hinter die Kulisse. Auch zeigt Mysports die Top-Spiele der NHL und den gesamten Stanley Cup. Hier kannst du die Schweizer Stars in der spektakulärsten Eishockey-Liga der Welt schauen.

Gewinne ein Jahresabo von Mysports im Wert von rund 360 Franken und schaue alle Spiele deines National-League-Teams live. Erlebe die volle Eishockey-Power und lass dir kein Playoff-Duell entgehen.

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.