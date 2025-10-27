Mit dem EV Zug, dem SC Bern und den ZSC Lions konnten sich drei von vier Schweizer Teams für das Sechzehntelfinal qualifizieren. Gewinne bei uns VIP-Tickets für die Heimspiele, und unterstütze deinen Verein lautstark im Stadion.

Der EV Zug mit Colin Lindemann möchte mit einem Sieg im Duell gegen Sparta Prag den Sprung in die nächste Runde schaffen. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Die Ligaphase der Champions Hockey League ist beendet. Nach sechs Partien stehen die Sechzehntelfinalisten fest, darunter drei Schweizer Teams. Der SC Bern belegte in der Tabelle den 7. Schlussrang und trifft nun auf den schwedischen Vertreter Brynäs IF. Mit drei Siegen landete der EV Zug auf dem 13. Platz und muss gegen Sparta Prag aus Tschechien antreten. Titelverteidiger ZSC Lions qualifizierte sich nur äusserst knapp für die K.-o.-Phase. Dort wird das Team gegen den Tabellenzweiten Kalpa Kuopio aus Finnland antreten.

Blick verlost für diese drei Heimspiele in der Champions Hockey League je 2 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Tickets der besten Sitzplatzkategorie. Als VIP erleben du und deine Begleitperson die Partie von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge.

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.