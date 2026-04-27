Luciano Ligabue kommt am 16. Mai nach Zürich. Bei Blick kannst du Tickets für seine Jubiläumstour gewinnen und das Konzert des italienischen Rockstars live geniessen.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Wenn Luciano Ligabue auf Tour geht, steht ein klarer Fokus im Raum: die Songs, die ihn über Jahrzehnte begleitet haben. Mit der «Certe Notti in Europa»-Tour feiert der italienische Ausnahmekünstler seine grosse Jubiläumstournee und blickt auf 35 Jahre Karriere zurück. Einen wichtigen Schub erhielt seine Laufbahn 2005 mit dem «Campovolo»-Konzert am Flughafen Reggio Emilia, wo er vor über 165’000 Fans spielte und europaweit Aufmerksamkeit erhielt. Daran knüpft die aktuelle Tour an und verbindet verschiedene Stationen seines Schaffens zu einem Programm. Dazu gehören bekannte Titel wie «Certe Notti» oder «Piccola stella senza cielo», die seine Konzerte seit Jahren begleiten.

Dank Blick kannst du mit etwas Glück das zweistündige Konzert des Rockstars mit den grössten Hits aus 35 Jahren, voller Energie und Emotionen geniessen. Wir verlosen 10 x 2 Sitzplatz- sowie 10 x 2 Stehplatztickets für das Konzert von Ligabue am 16. Mai 2026 in The Hall in Zürich. Bei jedem Ticket ist ein Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge inbegriffen. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig), und geniesst dort einen Welcomedrink.

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Teilnahmeschluss ist der 3. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.