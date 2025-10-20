Eine Schweizer Legendenauswahl trifft am 9. November in der Swissporarena in Luzern auf eine brasilianische Auswahl um Ronaldinho. Blick verlost Tickets für «Jogo dos famosos».

Gewinne Tickets für das Legendenspiel zwischen der Schweiz und Brasilien

1/2 In Luzern kommt es zum historischen Duell zwischen Ronaldinho und Co. gegen ehemalige Nati-Legenden. Foto: imago/Newspix

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Ronaldinho und seine brasilianischen Weggefährten spielen am 9. November gegen eine Schweizer Auswahl um Hakan Yakin, Johann Djourou, Blerim Dzemaili, Valon Behrami und weitere ehemalige Nati-Legenden. Doch «Jogo dos famosos» ist weit mehr als ein Fussballspiel. Es ist eine Reise in die vergangenen Tage, wo Ronaldinho Gaúcho die Welt als Dirigent mit Spielfreude, Leichtigkeit und Fantasie verzauberte. Der Künstler tanzte mit dem Ball, dribbelte sich in die Herzen der Fans und sorgte mit seiner Genialität für Magie auf dem Fussballplatz. 2002 wurde Ronaldinho mit Brasilien Weltmeister, 2004 und 2005 wurde er zum Weltfussballer des Jahres gewählt.

«Jogo dos famosos» ist ein Fest für alle, die Fussball im Herzen tragen. Und auch neben dem Rasen wird Grosses geboten: interaktive Aktionen, Fan-Erlebnisse und eine Atmosphäre voller Emotionen.

Blick verlost 4 x 2 Tickets für das historische Duell zwischen den ausgewählten Legenden der Schweiz und Brasilien am 9. November in der Swissporarena in Luzern. Sei bei «Jogo dos famosos» Teil eines Abends voller magischer Momente und unvergesslicher Erlebnisse. Weiter verlosen wir 2 x 2 Tickets für die Pre-Game-Party im Club Aura in Zürich am 8. Juli und unter allen Teilnehmern ein signiertes Trikot von Ronaldinho.

