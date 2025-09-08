Die Chippendales sind mehr als nur Tänzer. Sie sind eine Marke, ein kulturelles Phänomen und ein perfekt geöltes Geschäft, das den Striptease auf die grossen Bühnen der Welt bringt. Gewinne bei uns Tickets für die Shows in Basel, Bern und Zürich.

Die Chippendales sorgen mit ihrer Show für einen heissen Abend. Foto: Getty Images for Chippendales

In einer Welt, in der erotische Unterhaltung oft auf Klischees reduziert wird, etablieren die Chippendales eine Formel, die alles verändert. Sie nehmen den Striptease und verwandeln ihn in eine sorgfältig inszenierte Show, die die Erwartungen des weiblichen Publikums in den Mittelpunkt stellt. Die Tänzer sind nicht nur nackte Körper, sondern Charaktere in einer Show, die die Zuschauerinnen zum Lachen, Kreischen und Träumen bringt. Es sind keine zufälligen Bewegungen, sondern synchronisierte, athletische Routinen, die von den Tänzern eine beeindruckende körperliche Präsenz fordern.

Ein typisches Highlight ist die Interaktion mit dem Publikum. Die Frauen im Saal sind nicht nur passive Zuschauerinnen, sie werden Teil der Show. Die Männer sind nicht mehr bloss Stripper, sondern Entertainer, die wissen, wie man eine Geschichte auf der Bühne erzählt. Jeder Auftritt ist eine theatralische Reise, die das Publikum in eine Welt der Fantasie entführt. Die Tänzer schlüpfen in diverse Rollen und Kostüme – vom raubeinigen Cowboy über den smarten Feuerwehrmann bis zum galanten Gentleman im Frack. Jede Nummer ist eine eigene Geschichte, untermalt von einer sorgfältig ausgewählten Playlist, die von Rock-Hymnen bis zu modernen Pop-Hits reicht. Der Erfolg basiert nicht nur auf gut aussehenden Männern, sondern auf der genialen Erkenntnis, dass das grösste Kapital der Show in der Fähigkeit liegt, das Publikum zu begeistern und ihm eine Nacht voller Spass und unbeschwerter Fantasie zu schenken.

Blick verlost je 10 x 2 Tickets für die Show der Chippendales am 25. September im Musical Theater in Basel, am 26. September im Kursaal in Bern sowie am 28. September im Volkshaus in Zürich.

