Jason Derulo kommt am 5. März ins Hallenstadion Zürich. Auf seiner Welttour bringt er seine grössten Hits live auf die Bühne. Gewinne zwei Tickets für das Konzert.

Jason Derulo hat sich zu einem der erfolgreichsten Pop- und RnB-Künstler der letzten Jahre entwickelt. Seine Songs wie «Whatcha Say», «Talk Dirty» oder «Savage Love» sind weltweit bekannt. Mit über 250 Millionen verkauften Singles und zig Milliarden Streams gehört der Multiplatin-Sänger zu den produktivsten Künstlern seiner Generation.

Auf seiner aktuellen Welttour feiert er die grössten Hits der letzten 15 Jahre und zeigt zugleich neue Facetten seiner Musik. Sein fünftes Studioalbum «Nu King» enthält ganze 27 Songs, inklusive Features mit David Guetta, Nicki Minaj, Michael Bublé und vielen mehr.

Am 5. März bringt Jason Derulo diese Mischung aus Rückblick und Gegenwart auf die Bühne des Hallenstadions Zürich. Blick verlost 5 x 2 Sitzplatz- und 10 x 2 Stehplatztickets für das Konzert plus Upgrade in die Sunrise Starzone Lounge. Erlebe die Ohrwürmer des Hitmakers live, und lasse dich von der Energie, den Tanzmoves und Derulos Präsenz anstecken.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 22. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.