Eros Ramazzotti ist 2026 mit seinem aktuellen Album «Una Storia Importante» auf Welttournee. Am 16. März füllt er das Hallenstadion mit Hits, Klassikern und neuen Songs. Gewinne bei uns Tickets für einen unvergesslichen Konzertabend voller italienischem Charme.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Eros Ramazzotti begeistert seit Jahrzehnten mit seiner unverwechselbaren Stimme und zählt unbestritten zu den erfolgreichsten italienischen Künstlern weltweit. Über 80 Millionen verkaufte Tonträger, 3 Milliarden Streams, zahlreiche Auszeichnungen und Platin-Schallplatten sowie komplett ausverkaufte Europa- und Welttourneen machten ihn zum Superstar. Mit 16 Studioalben und Hits wie «Adesso tu», «Cose della vita» und «Più che puoi» prägte er die Popwelt.

Sein aktuelles Album «Una storia importante» erschien im November 2025 sowohl auf Italienisch wie auch auf Spanisch und vereint neue Songs sowie überarbeitete Klassiker seiner Karriere. Die Single «Il mio giorno preferito» erreichte direkt Platz eins der EarOne-Airplay-Charts. Auf dem Album singt er mit Stars wie Andrea Bocelli, Jovanotti und Alicia Keys. Mit der «Una storia importante World Tour» bringt er 2026 seine Hits und aktuelle Songs live auf die Bühne.

Blick verlost für das Konzert von Eros Ramazzotti am 16. März 2026 im Hallenstadion Zürich 13 x 2 Tickets, mitsamt exklusivem Upgrade für die Sunrise-Starzone-Lounge. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig), und geniesst dort einen Welcomedrink. Sei mit etwas Glück bei der Konzertreise des italienischen Superstars dabei und erlebe einen unvergesslichen Abend.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 8. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.