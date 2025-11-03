Nach seiner ausverkauften Tournee 2023 kehrt Marco Mengoni mit seiner neuen Tour «Live in Europe 2025» zurück. Erlebe den italienischen Superstar am 24. November im Hallenstadion Zürich hautnah! Gewinne zwei Tickets und sei bei diesem musikalischen Ereignis live dabei.

1/2 Marco Mengoni setzt mit seiner Tour «Live in Europe 2025» seine Erfolgsgeschichte fort. Foto: Getty Images

Marco Mengoni, einer der erfolgreichsten Musiker Italiens, schlägt mit seiner aktuellen Tournee «Live in Europe 2025» ein aufregendes neues Kapitel in seiner Karriere auf. Nachdem der Sänger 2023 bereits das Schweizer Publikum restlos begeisterte und Konzerthallen füllte, setzt er seine triumphale Reise nun fort. Seit über 15 Jahren gehört der Singer-Songwriter zu den innovativsten und wichtigsten italienischen Künstlern.

Diese Tournee ist eine tiefgründige Retrospektive und zugleich eine visionäre Verkörperung seines Schaffens. Mengonis Stil vereint gekonnt modernen Pop, Soul und R&B, getragen von einer markanten und zutiefst nuancierten Stimme. Sein künstlerischer Weg ist von der stetigen Suche nach klanglicher Erneuerung geprägt, ein Streben, das in seiner gefeierten Album-Trilogie «Materia» mündete und sich bis zu seinen neusten Singles wie «Sto bene al mare» und «Mandare tutto all'aria» fortsetzt. Die Europatournee 2025 fasst diese reiche Schaffensperiode zusammen. Sie bietet dem Publikum die Gelegenheit, die emotionale Intensität und die einzigartige Bühnenpräsenz eines Musikers zu erleben, dessen Werke die Grenzen der nationalen Popmusik seit über einem Jahrzehnt neu definieren.

Blick verlost für das Konzert am 24. November 2025 im Hallenstadion Zürich 15 x 2 Sitzplatztickets sowie 5 x 2 Stehplatztickets.

