Auf der Ferienmesse Bern erwarten dich inspirierende Stände, persönliche Beratung durch Expertinnen und Experten und spannende Vorträge. Gewinne zwei Tickets und lass dich von neuen Ideen für deine Ferien verzaubern.

Die Ferienmesse vereint vom 22. bis 25. Januar 2026 auf dem Bernexpo-Areal alles, was Lust auf Reisen macht. An den Ständen bekommst du persönliche Tipps, entdeckst besondere Angebote und kannst dich direkt von Profis beraten lassen. Zwischendurch laden die Vorträge zum Staunen ein, geben neue Einblicke und machen neugierig auf unbekannte Ziele.

Überall warten kleine Abenteuer. In den Bergen und an Seen findest du Ruhe, Bewegung und frische Luft. Fernweh zieht dich ans Meer mit endlosen Stränden, Tauchmöglichkeiten und Kreuzfahrten über fremde Gewässer. Wer gerne individuell reist, kann seine Route durch Städte und Landschaften planen, Rundreisen zusammenstellen oder das Abenteuer im eigenen Reisemobil erleben. Jede Reise erzählt ihre eigene Geschichte, und die Messe zeigt, wie vielfältig sie sein kann. Die Besucherinnen und Besucher können die drei grossen Themenbereiche «Bus & Reisen», «Meer & Mehr» sowie «Berg & Wasser» erkunden und sich von vielen frischen Ideen für die nächsten Ferien überraschen lassen.

Blick verlost 50 x 2 Tickets für einen Besuch der Ferienmesse Bern auf dem Bernexpo-Areal an einem Tag nach Wahl. Während der Messe vom 22. bis 25. Januar 2026 kannst du zusammen mit einer Begleitperson die Stände erkunden, dich inspirieren lassen und Vorträge besuchen. So sammelst du Ideen, spürst die Vorfreude auf deine nächste Reise und findest vielleicht genau das Erlebnis, das du schon lange suchst.

Teilnahmeschluss ist am 11. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.