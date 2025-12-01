Seit dem 20. November ist «Hallo Betty» im Kino zu sehen. Wir verlosen im Rahmen des Kinohits Tickets für die Blick-Spezialvorstellung in St. Gallen und Chur sowie Tickets für die Koch- und Dinner-Show von Betty Bossi in Das Zelt.

Die Werbetexterin Emmi Creola soll in den 50er-Jahren Produkte einer Speiseölfirma vermarkten. Dabei erfindet sie die Kunstfigur Betty Bossi, die rasch an Popularität gewinnt und die zurückhaltende Emmi ins Rampenlicht befördert. Am 13. Dezember laden wir zur Spezialvorstellung von «Hallo Betty» ein. Blick verlost 10 x 2 Tickets für die Vorstellung im blue Cinema Cinedome in Abtwil SG sowie 15 x 2 Tickets für die Vorstellung im blue Cinema in Chur GR. Im Gewinn inbegriffen sind Softgetränke und Snacks vom exklusiven Aufenthaltsraum. Zudem gibt es 25 x 2 Freikarten zu gewinnen.

2026 lädt Betty Bossi zum Koch- und Dinner-Spektakel in Das Zelt. Die Show ist eine kulinarische Hommage an die Schweiz und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern nützliche Betty-Bossi-Kitchen-Hacks. Dabei wartet auf die Besucher ein Vier-Gang-Menü von Betty-Boss-Kochprofi Marcela Gschliesser, während Moderatorin Nicole Berchtold charmant durch den Abend führt und Comedian Sven Ivanić für Lacher und eine angenehme Stimmung sorgt. Für die Premiere am 30. Januar in Winterthur und die Vorstellung am 6. März in Oensingen verlost Blick je 2 x 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.