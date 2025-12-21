Diese Weihnachten kehrt Spongebob Schwammkopf mit einem neuen Abenteuer auf die grosse Leinwand zurück. Gewinne eine exklusive Kinovorstellung für dich und 19 Freunde für «Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi» in Zürich.

In «Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi» sticht der quadratische Held aus Bikini Bottom gemeinsam mit seinem Freund Patrick in See. Spongebob möchte endlich zu den Grossen gehören und Mr. Krabs seinen Mut beweisen. Als der Fliegende Holländer, ein rätselhafter Geisterpirat, auftaucht und ein grosses Abenteuer verspricht, folgt Spongebob ihm in die tiefsten Tiefen des Ozeans.

Auf dem Weg begegnen sie erstaunlichen Meereslandschaften, seltsamen Gestalten und immer neuen Herausforderungen. Die Freunde müssen Gefahren meistern, Hindernisse überwinden und zeigen, dass Zusammenhalt und Teamgeist stärker sind als jede Herausforderung. Auf Spongebob wartet eine grosse Reise durch unbekannte Tiefen, bei der Freundschaft genauso wichtig ist wie Mut.

«Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi» kommt am 25. Dezember in die Kinos. Blick verlost zum Kinostart eine exklusive Privatvorführung* des neuen Spongebob-Abenteuers für 20 Personen im Kino Buckinski in Zürich. Erlebe mit deinen Freunden ein unvergessliches Kinovergnügen inklusive Popcorn und Softgetränken!

*Das Datum der Vorstellung wird in Absprache mit dem Verleiher bestimmt.

Teilnahmeschluss ist am 28. Dezember 2025. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.