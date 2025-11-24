Im März veröffentlichte Gotthard ihr 17. Studioalbum, welches sogleich an die Spitze der Charts stürmte. Gewinne ein Merch-Paket zum Album «Stereo Crush» inklusive zweier Tickets für eines ihrer Konzerte mit Krokus in Bern oder Zürich.

Gotthard ist mit ihrem neuen Album «Stereo Crush» auf Tournee. Foto: Manuel Schütz / Pressebild

Mit dem Album «Stereo Crush» präsentiert die Tessiner Band Gotthard seinen Fans zwölf brandneue Songs. Das Studioalbum kletterte kurz nach der Veröffentlichung auf Platz eins der Schweizer Album-Charts und ist somit das 13. Gotthard-Album in Folge, dem dieses Kunststück gelingt. «Stereo Crush» lässt die Herzen der Fans höher schlagen und bündelt die Stärken und Erfahrung aus der mittlerweile über drei Jahrzehnte anhaltenden Bandgeschichte. Gemeinsam mit Krokus geht Gotthard nun auf «Rock Monsters of Switzerland»-Tour. Fans dürfen sich auf eine geballte Ladung Rock freuen, mit neuen Songs des Albums und Rock-Hymnen beider Bands.

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für das Konzert von Gotthard und Krokus am 19. Dezember in der Festhalle Bern sowie 4 x 2 Tickets für die Show am 20. Dezember in The Hall. Jede Gewinnerin und jeder Gewinner erhält zudem ein Merch-Paket bestehend aus der neuen Gotthard-CD, einem Shirt und einer signierten Autogrammkarte. Und: Ein Gewinner in Bern hat die Möglichkeit die Rock-Legenden von Gotthard beim Konzert in Bern persönlich zu treffen.

Teilnahmeschluss ist am 30. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.