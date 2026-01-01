Gewinne vier Fanbank-Tickets für SC Bern – HC Lugano

Der SCB empfängt am 16. Januar den HC Lugano. Blick verlost vier Tickets für die Fanbank mit Konsumationsgutscheinen und einem signierten Trikot des SC Bern.

Der SC Bern blickt auf eine bisher schwierige Saison zurück. So kämpfen die Berner gegen die Playouts, statt wie in den letzten Jahren um die Playoff-Qualifikation zu spielen. Am 16. Januar treffen sie zum vierten Mal in dieser Saison auf den HC Lugano. Dabei gewannen die Luganesi zwei der bisher drei Partien. Wer kann sich im letzten Direktduell der Saison durchsetzen?

Erfahre es live vor Ort, wenn der SCB gegen den HC Lugano spielt. Wir verlosen 1 x 4 Fanbank-Tickets inklusive je einem Konsumationsgutschein im Wert von 20 Franken. Ausserdem legen wir noch ein Trikot obendrauf, das die gesamte Berner Mannschaft signiert hat.

Teilnahmeschluss ist der 7. Januar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.