Am 2. August steigt in Ostermundigen das Sommerliebe Open Air. Ein Tag voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Momente! Gewinne zwei Tickets für das Festival-Highlight mit Top-DJs, Lichtshow und einzigartiger Sommerstimmung unter freiem Himmel.

In der Badi Ostermundigen BE

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Es wird getanzt, gefeiert und gelebt – das Sommerliebe Open Air bringt am 2. August 2025 pures Festivalfeeling nach Ostermundigen. Bereits seit Jahren gilt der Event als Fixpunkt im Kalender aller Fans elektronischer Musik. Nun verwandelt sich das Gelände erneut in einen pulsierenden Dancefloor unter freiem Himmel.

Mit einem sorgfältig erstellten Line-up aus internationalen Star-DJs und Schweizer Szenegrössen verspricht das Open Air Musikgenuss auf höchstem Niveau. Umrahmt von spektakulären Lichtinstallationen, kunstvollen Visuals und einem energiegeladenen Publikum entsteht eine Atmosphäre, die Herzen höherschlagen lässt.

Wer dabei sein will, hat jetzt die Chance: Blick verlost 20 x 2 Tickets für das Sommerliebe Open Air am 2. August. Erlebe mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Sommertag mit tanzbaren Beats, guter Laune und echtem Festivalspirit in Ostermundigen.

Teilnahmeschluss ist am 20. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.