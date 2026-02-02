Bereits zum 30. Mal lässt Art on Ice Live-Musik und Eiskunstlauf auf eine harmonische Art und Weise verschmelzen. Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung am 26. Februar in Zürich oder am 7. März in Davos.

Art on Ice feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einem musikalischen Feuerwerk und hochkarätigen Eiskunstläuferinnen und -läufern. Auf der Bühne stehen ein Schweizer «Best of» mit Noah Veraguth, Stress und Stefanie Heinzmann, die alle in einem Publikumsvoting gewählt wurden, sowie die beiden britischen Ausnahmekünstler James Bay und Jess Glynne.

Ein Staraufgebot der weltbesten Eistänzerinnen und Eistänzer sorgt auch in diesem Jahr wieder für eine packende Show auf dem Eis. Unter anderem mit dabei sind die Schweizer Kimmy Repond (EM-Bronze 2023) und Lukas Britschgi (Europameister 2025), der zweifache Weltmeister Ilia Malinin, die Medaillensammler Madison Chock und Evan Bates sowie die Paarlauf-Weltmeister Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps.

Wir verlosen 20 x 2 Tickets für die Premiere des diesjährigen Art on Ice am 26. Februar im Hallenstadion Zürich sowie 15 x 2 für die Dernière am 7. März im Eisstadion Davos. Geniesse mit etwas Glück gemeinsam mit deiner Begleitperson die spektakuläre und emotionale Show auf Eis – unterstützt von unwiderstehlichen Live-Acts.

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.