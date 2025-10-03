Erlebe am 13. Oktober die Premiere der atemberaubenden Dok «Downhill Skiers» in Wien. Ebenfalls vor Ort sind Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin und weitere Abfahrer. Wir verlosen zwei Tickets inklusive Anreise und Übernachtung im Hotel.

Wir schicken dich an die Premiere von «Downhill Skiers» in Wien

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Regisseur Gerald Salmina war mit seiner Filmcrew einen Winter lang ganz nah dran an den besten Abfahrern der Welt und nimmt uns nun in der Dok «Downhill Skiers» mit auf die schwierigsten Abfahrtspisten im Weltcup. Abfahrten sind zwei Minuten lang pure Grenzerfahrung: ein Kraftakt zwischen Triumph und Tragödie, bei dem das Risiko eines Sturzes und einer Verletzung immer mitfährt. Der Film gibt einen tiefen Einblick ins Seelenleben der Athleten. Dabei kommen auch Angehörige zu Wort und Kommentatoren sowie Funktionäre blicken auf die Gefahren des Skisports. «Downhill Skiers» kommt am 23. Oktober in die Schweizer Kinos.

Dank Blick kannst du bei der Premiere in Wien am 13. Oktober dabei sein, wenn auch Marco Odermatt, Dominik Paris, Justin Murisier, Cyprien Sarrazin, Alexander Kilde, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr wie auch Regisseur Gerald Salmina über den Teppich schreiten. Gewinne zwei Tickets für die exklusive Vorstellung mit Anreise in die österreichische Hauptstadt und Übernachtung im Hotel.

Teilnahmeschluss ist am 8. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.