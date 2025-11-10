Ab dem 4. Dezember ist «Love Roulette» in den Kinos zu sehen. Bei der vorgängigen Kinotour kannst du dank Blick dabei sein! Wir verlosen Tickets für diverse Vorstellungen in der ganzen Deutschschweiz.

2:09 Der offizielle Trailer ist da: So heiss wird «Love Roulette»

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Nach 15 Jahren Beziehung wollen Charlie (Yvonne Eisenring) und Tom (Max Hubacher) heiraten. Doch plötzlich kommen beim Paar in den Dreissigern Befürchtungen auf, dass man es später bereuen könnte, sich nicht ausgelebt zu haben. Deshalb beschliessen die beiden, vor der Hochzeit nochmals sechs Monate als Single zu leben.

«Love Roulette» kommt am 4 . Dezember in die Kinos. Gewinne zwei Tickets für eine Vorstellung auf der Kinotour, und geniesse den Film vor dem offiziellen Kinostart in einem Kino in deiner Nähe. Ebenfalls vor Ort sind jeweils Personen aus dem Cast um Yvonne Eisenring, Max Hubacher und Regisseur Chris Niemeyer. Blick verlost für die folgenden Filmvorführungen je 5 x 2 Tickets:

Kino Trafo, Baden AG, am 28. November um 20.00 Uhr

Kino Bourbaki, Luzern, am 29. November um 20.00 Uhr

Kinokoni, Basel, am 30. November um 17.30 Uhr

Kino Kiwi, Winterthur ZH, am 2. Dezember um 19.45 Uhr

Kino Scala, St. Gallen, am 2. Dezember um 20.15 Uhr

Kino Lido, Biel BE, am 3. Dezember um 18.00 Uhr

Kino Club, Bern, am 3. Dezember um 20.00 Uhr

Kino Leuzinger, Rapperswil SG, am 5. Dezember 20.00 Uhr

Blue Cinema, Chur GR, am 6. Dezember um 20.00 Uhr

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.