Blick lädt zur Schweizer Premiere von «Woodwalkers 2»

Der zweite Teil des Bestsellerromans «Woodwalkers» kommt am 29. Januar in die Kinos. Dank Blick kannst du den Film bereits am 24. Januar bei der Schweizer Premiere in Zürich sehen. Wir verlosen 40 x 4 Tickets für «Woodwalkers 2».

An der Clearwater High beginnt ein neues Schuljahr für Carag, Brandon, Holly und Lou. Doch ihr Zuhause wird von Carags Ex-Mentor bedroht, der den Wald ums Internat verkaufen will – das Revier der Gestaltwandler. Gemeinsam mit seinen Freunden versucht Carag, dies zu verhindern.

Am 29. Januar kommt der zweite Teil der Bestsellerromane von Katja Brandis auf die grosse Leinwand. Die «Woodwalkers»-Trilogie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fantasy-Reihen. Die Romane, wie nun auch der Film, entführen das Publikum in eine geheimnisvolle, magische Welt.

Blick lädt am 24. Januar zur exklusiven Schweizer Premiere von «Woodwalkers 2» im KinoKoni (ehemals Frame) an der Europaallee in Zürich. Schau dir den Film vor allen anderen an, und geniesse dabei vorab ein Zvieri und danach bei der Vorstellung ein Popcorn und ein Getränk. Ausserdem werden die Schauspielerin Sophie Lelenta sowie die Schauspieler Emile Chérif und Johan von Ehrlich vor Ort sein und im Anschluss an den Film für Autogramme bereitstehen.

Teilnahmeschluss ist der 14. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.