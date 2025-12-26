Das Detektiv-Trio ist mit einem neuen Fall zurück. Wir schicken dich an die Schweizer Premiere von «Die drei ??? – Toteninsel» am 18. Januar im Arena Cinemas Sihlcity in Anwesenheit des Casts und inklusive Brunch und Autogrammstunde.

Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw treten nach «Erbe des Drachen» und «Karpatenhund» ihren dritten Fall an. Die drei Fragezeichen verfolgen in «Toteninsel» den mysteriösen Geheimbund Sphinx um den Archäologieprofessor Phoenix. Dabei begeben sie sich auf eine Expedition zur Insel Makatao. Doch von dort ist noch niemand lebend zurückgekehrt. Statt in den Ferien befinden sich die drei Detektive auf einmal auf der «Toteninsel». Können Justus, Peter und Bob auch diesen Fall lösen?

«Die drei ??? – Toteninsel» mit Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl kommt am 22. Januar 2026 in die Kinos. Dank Blick kannst du das neuste Abenteuer des legendären Ermittler-Trios bereits am 18. Januar bei der Schweizer Premiere sehen. Wir verlosen 105 x 4 Tickets für die exklusive Vorstellung. Dabei erwarten dich auch ein genussvoller Lunch und je ein Softgetränk für den Kinosaal und viele weitere Überraschungen. Zudem sind auch der Regisseur Tim Dünschede und die Hauptdarsteller vor Ort und ihr könnt die Stars persönlich treffen.

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.