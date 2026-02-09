Das Kultmusical «Hair» erzählt von Liebe, Freiheit und Rebellion der 68er-Generation. Erlebe die provokative Mischung aus Rock, Tanz und Gesellschaftskritik im Theater St. Gallen. Blick verlost Tickets für das legendäre Musical.

«Hair» gilt als Meilenstein der Musicalgeschichte und feierte 1967 in New York Premiere. Nun kommt das Rockmusical mit Hits wie «Aquarius», «Let the Sunshine In» und «Hair» ab dem 28. Februar ins Theater St. Gallen. Regisseur Krystian Lada, bekannt für seine Inszenierungen wie «Lili Elbe» und «Macbeth» in St. Gallen, bringt das Rockmusical mit frischem Blick auf die 68er-Bewegung auf die Bühne.

Claude Bukowski steht zwischen der Wehrpflicht im Vietnamkrieg und dem freien Leben der Hippies. Mit einem Einberufungsbefehl kommt er nach New York und trifft im Central Park auf den «Hippie-Tribe» um George und Sheila. Claude schliesst sich ihnen an und rebelliert gegen den Krieg und gesellschaftliche Normen. Bald beginnt eine explosive Dreiecksbeziehung zwischen Claude, Sheila und George. Doch Claude gerät zunehmend in eine Sinneskrise: Er schafft es nicht, den Erwartungen seiner Eltern gerecht zu werden und sich dem Verpflichtungsgefühl gegenüber dem Staat zu entziehen.

Erlebe im Erfolgsmusical «Hair» die Geschichte der 68er-Bewegung mit kritischer Rück- und Voraussicht. Wir verlosen für drei verschiedene Aufführungen des Musicals «Hair» im Theater St. Gallen Tickets.

8 x 2 Tickets für die Premiere am 28. Februar

10 x 2 Tickets inklusive Backstageführung am 8. März

20 x 2 Tickets für die Vorstellung am 16. März

Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.