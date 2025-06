Das familiäre Festival in Dottikon AG feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Für das «Sounds of Garden» vom 26. bis 28. Juni im gemütlichen Ambiente des Rosengartens verlosen wir 20 x 2 Dreitagespässe.

Beim Sounds of Garden stehen nationale und lokale Künstler im Fokus und auf der Bühne. Foto: PixelOn

Zum zehnten Mal findet im wunderschönen Rosengarten von Rosen-Huber in Dottikon AG das «Sounds of Garden» statt. In einem gemütlichen Ambiente geniessen die Gäste des Open Air vom 26. bis 28. Juni ein einzigartiges Erlebnis. Zum Jubiläum hat sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen und die Konzertabende erstmals nach Genres aufgebaut.

Den Auftakt macht der Indie-Abend mit Samuel Okkosch, Black Sea Dahu und Dominique Hunziker am Donnerstag. Am Freitag kommt der Wilde Westen in den Aargau; im Rahmen der Country-Night stehen Country-Grössen wie Chris Regez, die Bluegrass Beans und Florian Fox auf der Bühne. Passend dazu wird stilgerecht ein Tanzboden für Line-Dancer aufgebaut. Beim Daydance am Samstag kann zu den elektronischen Beats von Animal Trainer, C.UX und DJ Karl Potreck getanzt werden. Den Abschluss bildet die Reggae-Night, unter anderem mit Mind Enterprise, Inner Circle und Ramondo.

Neben der Musik kommt auch das leibliche Wohl auf seine Kosten. So gibt es nicht nur bekannte Festivalköstlichkeiten, sondern auch auf die Themenabende abgestimmte Spezialitäten. Dabei sorgt das Küchenteam für eine abwechslungsreiche Küche mit möglichst regionalen Produkten.

Gewinne zwei Tickets für das «Sounds of Garden», und geniesse die drei Konzerttage vom 26. bis 28. Juni im Rosengarten in Dottikon. Sei mit ein bisschen Glück beim familiären Open Air im Aargau dabei, und erlebe unvergessliche Momente mit deiner Begleitperson.

