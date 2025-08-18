Blick lädt dich ein, Peter Marveys Show «Wings» hautnah zu erleben. In intimer Atmosphäre erschafft der Meister-Illusionist atemberaubende Kunststücke und lässt Menschen schweben. Für die Show am 13. September verlost Blick unter anderem zwei VIP-Packages.

Die Show «Wings» von Peter Marvey bringt Zuschauerinnen und Zuschauer zum Staunen. Foto: Pressebild Peter Marvey

Peter Marvey sprengt die Gesetze der Physik und bringt sein Publikum mit seinen Illusionen zum Staunen. Er ist kein gewöhnlicher Zauberer: Ohne Vorhang und mit der exklusiven Kulisse des Magic House in Feusisberg lässt er das Publikum aktiv an seinen Shows teilhaben und ihre Wahrnehmung hinterfragen.

Der renommierte Illusionist ist ab dem 13. September mit seinem Programm «Wings» zurück und kombiniert atemberaubende Grossillusionen – wie das Schweben oder Fliegen – mit kleineren Kunststücken und Comedy. Die Show thematisiert die uralte Sehnsucht der Menschheit, fliegen zu können, und beweist, dass Magie keine Fiktion, sondern pure Kunst ist.

Wir verlosen 12 x 2 reguläre Tickets sowie 2 x 2 VIP-Packages für die Premiere der Show am 13. September im Magic House in Feusisberg SZ. Als VIP erlebst du zusammen mit deiner Begleitperson die Show von Premium-Sitzplätzen in der ersten Reihe aus, darfst du Peter Marvey und sein Team beim Meet & Greet persönlich treffen inklusive Erinnerungsfoto, erhältst ein Glas Champagner oder Getränk für bis zu 15 Franken und geniesst Priority Parking direkt beim Magic House bis zehn Minuten vor Showbeginn. Erlebe einen unvergesslichen Abend mit atemberaubenden Illusionen, beeindruckenden Effekten und magischen Momenten, die sogar Zuschauerinnen und Zuschauer zum Schweben bringen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.