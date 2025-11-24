Der Schweizer Nationalzirkus bringt die Comedians Viktor Giacobbo und Mike Müller in die Manege nach Luzern. Die exklusive Show des Circus Knie vereint Artistik mit Pferdeflüsterer und Schweizer Humor. Sei dank Blick bei der Premiere dabei!

Gewinne Tickets für die Premiere des Circus Knie in Luzern

1/4 In schwindelerregender Höhe über dem Boden zeigen die Artisten atemberaubende Akrobatik. Foto: Keystone

Der Circus Knie ist in Luzern ein fester Bestandteil der Schweizer Adventszeit. Der renommierte Nationalzirkus versetzt sein Publikum seit über 200 Jahren mit jährlich neuem Programm ins Staunen. Vom 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 macht einer der ältesten Zirkusse Europas Halt auf der Allmend in Luzern. Die Vorstellung bietet ein unvergessliches Erlebnis für Gross und Klein.

Die Show verbindet waghalsige Akrobatik in luftigen Höhen mit schlagfertiger Komik. Dabei führen dich die Schweizer Comedy-Giganten Viktor Giacobbo und Mike Müller charmant durch das Programm. Die Familie Knie selbst verzaubert das Zelt mit ihren berühmten Pferdedressuren, die das Herzstück des Circus Knie mit Leidenschaft und Hingabe füllen. Abgerundet wird das vielseitige Programm von einmaligen Artisten wie dem faszinierenden Duo Acero und dem Illusionisten Vincent Vignaud.

Vor der Show kannst du in einer weihnachtlichen Atmosphäre auf der Luzerner Allmend kulinarische Köstlichkeiten wie Weihnachtssnacks, Glühwein, süsse Versuchungen oder auch ein winterliches Käsefondue geniessen.

Blick verlost 49 x 2 Tickets für die Premiere des Circus Knie am 11. Dezember 2025 auf der Allmend in Luzern. Geniesse zusammen mit deiner Begleitperson eindrucksvolle Momente, überraschende Artistik und emotionale Augenblicke.

Teilnahmeschluss ist am 30. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.