Das Zurich Film Festival öffnet die Kinotüren, und du kannst dank Blick dabei sein. Gewinne Tickets für die Opening Night am 25. September inklusive Übernachtung im Hotel St. Gotthard und VIP-Shuttleservice.

1/4 Vom 25. September bis 5. Oktober wir Zürich zur Kino-Metropole.

Zürich wird vom 25. September bis 5. Oktober wieder zum Mittelpunkt der Filmszene. Das Zurich Film Festival bringt den Glamour von Hollywood direkt an den Zürichsee. Das Publikum darf sich über unzählige Filmvorführungen in verschiedenen Kinos der ganzen Stadt freuen. Das ZFF ist das zweitgrösste Festival im deutschsprachigen Raum und lockt einige hochkarätige Gäste an. So kommt dieses Jahr Hollywood-Star Benedict Cumberbatch oder Colin Farrel nach Zürich und werden mit einem Filmpreis geehrt.

Gewinne ein exklusives VIP-Package für zwei Personen für die Gala-Premiere an der Opening Night des Zurich Film Festivals am 25. September im Kongresshaus in Zürich. Dabei erwartet dich und deine Begleitperson nicht nur die Filmvorstellung, sondern auch eine Übernachtung im Hotel St. Gotthard sowie ein Shuttleservice. Das Hotel mit 139 grossen Suiten und Zimmern liegt an zentraler Lage auf der berühmten Einkaufsmeile Bahnhofstrasse. Die Zürcher Altstadt, der Zürichsee oder auch das Bellevue sind bequem zu Fuss erreichbar. Ausserdem verlosen wir 15 x 2 Festival-Tickets für den Besuch einer Kinovorstellung nach Wahl.

Teilnahmeschluss ist am 7. September 2025.