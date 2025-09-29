In der grössten Eissporthalle der Schweiz kommt es am 11. Oktober zum Duell zwischen dem SC Bern und dem EV Zug. Dank Blick kannst du als VIP bei dieser Hockey-Night dabei sein!

Gewinne VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem SC Bern und dem EV Zug

Der SC Bern empfängt in der Postfinance Arena den EV Zug. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SC Bern empfängt EV Zug in der Postfinance Arena

Gewinne VIP-Tickets mit Dreigangmenü und Getränken bis zur Pause

Postfinance Arena bietet Platz für über 17'000 Zuschauer

Mit über 17’000 Plätzen gehört die Postfinance Arena zu einer der grössten Eissporthallen in Europa. Über Jahre hatte der SC Bern den höchsten Zuschauerschnitt aller Eishockeyteams auf dem ganzen Kontinent. Nun empfangen die Berner Bären am 11. Oktober dort den EV Zug. Auch wenn die Saison noch lange dauert, sind beide Teams im Kampf um die Playoffs auf Punkte angewiesen.

Mit etwas Glück kannst du beim Spiel in Bern als VIP dabei sein. Blick verlost 2 x 2 Hockey-Night-VIP-Tickets inklusive Dreigangmenü im Restaurant Swiss Black Angus Grill sowie Getränken bis zur zweiten Pause und einer SCB-Präsentation. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets der besten Sitzplatzkategorie für das Spiel in der Postfinance Arena.

Teilnahmeschluss ist am 5. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.