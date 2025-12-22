Das Coop-Märchentheater Fidibus präsentiert das beliebte Märchen «Aschenputtel» als Musiktheater für die ganze Familie. Erlebe die magische Geschichte live auf der Bühne, neu erzählt und mit zauberhaften Liedern. Gewinne Tickets für eine Vorstellung in deiner Nähe.

Jedes Jahr bringt das Coop-Märchentheater Fidibus ein neues, zauberhaftes Märchen als Musiktheater auf die Schweizer Bühnen. Die Tournee ist weit mehr als eine einfache Theatervorstellung; sie ist eine Reise in die Welt der Fantasie, die Generationen verbindet und Kinderherzen zum Leuchten bringt. Seit dem 15. November ist das Märchentheater mit dem Stück «Fidibus präsentiert: Aschenputtel» auf grosser Tour.

Die Hauptfigur und das Herzstück der Show ist der zauberhafte Erzähler Fidibus, der mit seinem Zauberbuch das Publikum charmant und humorvoll durch die Geschichte führt. Jedes Jahr wird ein anderes klassisches Märchen der Gebrüder Grimm neu adaptiert und mit eigenen komponierten Liedern inszeniert. Dieses Jahr erobert das herzerwärmende Musikmärchen «Aschenputtel» die Bühnen der Deutschschweiz. Seit dem Tod ihrer Mutter wurde das Leben von Aschenputtel nicht leichter. Ständig wird sie von ihren Stiefgeschwistern schikaniert. Sie sehnt sich nach einem Alltag, in dem sie nicht neben dem Ofen schlafen und Hausarbeiten wie selbstverständlich verrichten muss. Währenddessen schwelgt der Prinz nur so im Glück und lebt sein königliches Dasein in voller Pracht – bis ihm das Erbe ohne Vorwarnung verweigert wird. Er muss eine Prüfung vor dem gesamten Volk ablegen, um sich zu beweisen. Ein verlorener Schuh und drei Nüsse ändern jedoch alles.

Das Musiktheater ist auf Kinder ab vier Jahren zugeschnitten. Doch dank witzigen Dialogen, liebevollen Charakteren und einer Prise Nostalgie wird auch den Erwachsenen ein unvergesslicher Nachmittag geboten. Am Ende geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um die leisen Botschaften der Märchen: Mut, Freundschaft und der Glaube an sich selbst. Blick verlost je 2 x 4 Tickets für verschiedene Vorstellungen von «Aschenputtel» an neun verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz.

Teilnahmeschluss ist am 28. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.