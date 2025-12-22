Am 25. Januar 2026 kommt es zur Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel. Blick schickt dich als VIP an das Spiel im Letzigrund, mit kostenloser Verpflegung und Top-Sitzplätzen.

Gewinne VIP-Tickets für das Spiel des FC Zürich gegen den FC Basel

Gewinne VIP-Tickets für das Spiel des FC Zürich gegen den FC Basel

Meister Basel gastiert in der 21. Runde der Super League beim FC Zürich. Das erste Duell der beiden konnte der FC Basel zu Hause für sich entscheiden. In der Zwischenzeit schwankten bei beiden Teams die Formkurven von Runde zu Runde. Doch während der FCB sich in der Spitzengruppe festsetzen konnte, kämpft der FCZ in der Tabellenmitte um die Teilnahme in der Championship Group.

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel am 25. Januar 2026. Im Gewinn inbegriffen sind ein Parkplatz, kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge mit Essen und Getränken sowie gepolsterte Sitzplätze mit viel Beinfreiheit auf der Haupttribüne.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 28. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.