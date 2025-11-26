Gewinne einen Adventskalender von Amorana

Dank dem erotischen Adventskalender musst du nicht bis zum 24. Dezember auf den Höhepunkt warten. Gewinne bei uns einen Adventskalender von Amorana und bring Würze in die kalten Tage.

Keine Lust auf einen langweiligen Adventskalender mit Schoggi oder Duftkerzen? Dann ist der Adventskalender von Amorana genau das richtige! 24 Sextoys für Singles und Pärchen sorgen für eine lustvolle Adventszeit im Schlafzimmer. Hinter jedem Türchen versteckt sich eine Überraschung, von kleinen Spielzeugen bis zu Accessoires, die zum Entdecken einladen.

Wir verlosen einen erotischen Adventskalender von Amorana. Hol dir mit ein bisschen Glück das Knistern ins Schlafzimmer und geniesse eine heisse Vorweihnachtszeit.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 27. November 2025 um 10 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.