Am 30. und 31. August messen sich die Bösen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL. Bei uns kannst du diese Woche zwei heiss begehrte VIP-Tickets im Wert von 1300 Franken für einen der beiden Schwingtage gewinnen.

Im Glarnerland steigen am ESAF die besten Schwinger ins Sägemehl. Foto: ESAF 2025 Glarnerland+/Maya Rhyner

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) findet dieses Jahr auf dem Flugplatz in Mollis GL statt. Vom 29. bis 31. August werden im Glarnerland 350’000 Festbesucherinnen und -besucher erwartet. Am Samstag und Sonntag steigen die Bösen ins Sägemehl, um den neuen Schwingerkönig zu küren. Die Arena mit 56’500 Plätzen wird an beiden Tagen restlos ausverkauft sein.

Die Tickets für das ESAF sind jeweils schneller vergriffen als so manches Konzert der grössten Weltstars im Letzigrund oder Wankdorf. Jedoch kamen nur gerade 4000 Tickets in den öffentlichen Verkauf – ein Grossteil ging an die Schwingerverbände und Sponsoren. Wenn man an Tickets gelangt, ist es für Schwingfans mehr als ein Sechser im Lotto.

Bei uns hast du die Chance, an zwei der heiss begehrten Tickets zu gelangen! Blick verlost für das ESAF 2025 je 5 x 2 VIP-Tickets für den Samstag, 30. August, sowie für den Sonntag, 31. August. Erlebe mit etwas Glück das grösste Schwingfest der Schweiz als VIP hautnah mit. In den Tickets inbegriffen sind Sitzplätze auf der gedeckten Tribüne, der Zugang zum VIP-Zelt mit Mittagessen und Verpflegung sowie ein Parkplatz.

Teilnahmeschluss ist der 27. Juli 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt.