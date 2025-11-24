Die Berner Young Boys empfangen am 11. Dezember in der Europa League den OSC Lille. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets für das Spiel im Wankdorf, inklusive kostenloser Verpflegung und bester Sitzplätze.

Im strömenden Regen setzte sich YB in der dritten Runde gegen Ludogorets durch. Gewinnen sie zu Hause auch gegen Lille? Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

In der Ligaphase der Europa League kommt es zum Duell zwischen den Young Boys und dem OSC Lille. Beide Teams weisen nach vier Spielen eine ausgeglichene Bilanz mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus. Somit befinden sie sich mitten im Strichkampf. Denn von den 36 Teams erreichen nur die besten 8 direkt das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Play-offs um die verbleibenden 8 Achtelfinalplätze. YB ist auf Punkte angewiesen, um den Sprung in die K.-o.-Phase zu schaffen.

Für das Spiel zwischen den Young Boys und dem OSC Lille am 11. Dezember in Bern kannst du bei uns zwei VIP-Tickets gewinnen. Dabei erwarten dich und deine Begleitperson in der Champions Lounge kostenlose Verpflegung sowie Topsitzplätze auf der Haupttribüne.

Teilnahmeschluss ist am 30. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.