Am dritten Spieltag der Europa League empfangen die Young Boys den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad. Für das Spiel am 23. Oktober im Wankdorf verlosen wir 3 x 2 VIP-Tickets inklusive Verpflegung und bester Sitzplätze.

1/2 YB möchte gegen Ludogorets Razgrad den ersten Heimsieg in der Europa League einfahren. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

14-mal in Folge wurde Ludogorets Razgrad in Bulgarien Meister. Somit hält das Team in Europa den Rekord an Meistertiteln in Serie und könnte diesen in der laufenden Saison sogar noch ausbauen. Bei den Bulgaren steht zurzeit der Schweizer Nationalspieler Kwadwo Duah unter Vertrag. Jedoch ist der Berner seit Juni verletzt, hatte in dieser Saison noch keine Einsatzminuten und liebäugelte in der letzten Transferphase mit einem Wechsel. Nun kommt das Team des ehemaligen YB-Stürmers ins Wankdorf. Die Young Boys möchten nach dem Auswärtssieg gegen Slovan Bratislava auch den ersten Heimsieg in der Europa League feiern.

Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel YB gegen Ludogorets Razgrad am 23. Oktober im Wankdorf. Geniesse in der Champions Lounge ein kostenloses Dreigangmenü sowie Getränke und schaue anschliessend das Spiel von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus.

Teilnahmeschluss ist am 19. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.