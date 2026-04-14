Von 15. bis 31. Mai steigt das grosse Eishockey-Festspiel in der Schweiz. Zusammen mit Ticketcorner verlosen wir zwei Tickets für die Spiele am 21. Mai in der Swiss Life Arena in Zürich – unter anderem mit der Schweizer Nati.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Ticketcorner

Die Vorfreude auf die erste 2026 IIHF WM in der Schweiz seit 17 Jahren wächst von Tag zu Tag. In rund einem Monat startet das Turnier in Zürich und Freiburg. Von 15. bis 31. Mai sind die 16 besten Nationalmannschaften der Welt zu Gast und kämpfen um den begehrten Eishockey-Weltmeistertitel. Die Fans dürfen sich auf internationales Spitzen-Eishockey und packende Duelle freuen.

Bisher wurden über 300'000 Tickets an Fans auf der ganzen Welt verkauft. Fortlaufend kommen weitere Ticketkontingente in den Verkauf – und das bereits ab 19 Franken. Doch für Spieltage der Schweizer Nationalmannschaft, den Eröffnungstag, einzelne Topspiele und die Finalrunde sind nur noch wenige Resttickets vorhanden. Alle Tickets gibt es bei ticketcorner.ch.

Gewinne zwei Tickets für den Spieltag am 21. Mai in der Swiss Life Arena mit den Spielen Lettland gegen Finnland am Nachmittag und Schweiz gegen Grossbritannien am Abend. Erlebe die WM-Euphorie live vor Ort, und unterstütze die Schweizer Nati an der 2026 IIHF WM bei ihrer Titelmission.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.