Noch bis zum 2. November dreht sich im Europa-Park in Rust alles um Halloween. Wir verlosen 25 x 2 Voucher für eine Fahrt mit dem RailCoaster der SBB ab Basel inklusive Eintritt in den Europa-Park.

Blick schickt dich mit dem RailCoaster in den Europa-Park

1/2 Der Europa-Park steht im Herbst ganz im Zeichen von Halloween. Foto: Europa-Park

Dies ist eine bezahlte Promotion mit SBB CFF FFS

Der exklusive Extrazug RailCoaster der SBB bietet die perfekte Gelegenheit für einen Tagesausflug in den beliebtesten Freizeitpark der Schweizerinnen und Schweizer. Jeweils am Samstag und Sonntag bringt der RailCoaster Abenteuersuchende bequem und stressfrei ab Zürich und Basel in den Europa-Park oder in die Wasserwelt Rulantica. Die modernen Fernverkehrszüge verfügen über einen geöffneten Speisewagen, eine Familienzone und kostenloses WLAN.

Jetzt 10 % Rabatt sichern Mit dem Rabattcode «RailCoaster10» erhalten Reisende bis zum 2. November 10% Rabatt auf ihre Buchung des Freizeitkombiangebots. Der RailCoaster umfasst die Anreise ab Zürich oder Basel sowie den Eintritt in das Europa-Park Erlebnis-Resort. Nicht inbegriffen sind die ÖV-Anschlüsse nach Zürich oder Basel. Mit dem Rabattcode «RailCoaster10» erhalten Reisende bis zum 2. November 10% Rabatt auf ihre Buchung des Freizeitkombiangebots. Der RailCoaster umfasst die Anreise ab Zürich oder Basel sowie den Eintritt in das Europa-Park Erlebnis-Resort. Nicht inbegriffen sind die ÖV-Anschlüsse nach Zürich oder Basel. Alle Informationen zum RailCoaster

Im Europa-Park erwartet die Besucherinnen und Besucher ein schaurig-schönes Halloween. Geschmückt mit Kürbissen, Äpfeln, Strohballen und Maisstauden verwandelt sich der Freizeitpark in ein Gruselerlebnis für die ganze Familie. Vampire und Kobolde treiben ihr Unwesen und auch das Showprogramm, die Paraden sowie die Hotels und Restaurants sind auf die Halloween-Saison abgestimmt.

Erlebe diesen Herbst einen unvergesslichen Aufenthalt im Europa-Park. Blick verlost zusammen mit den SBB 25 x 2 Fahrten mit dem RailCoaster ab Basel inklusive Eintritt in den beliebtesten Freizeitpark der Schweizerinnen und Schweizer. Der Voucher kann bis zum 2. November für die Anreise an einem Samstag oder Sonntag in den Europa-Park eingelöst werden, Anschlussbilette nach Basel sind selbst zu buchen.

Teilnahmeschluss ist der 12. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.