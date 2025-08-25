Am 6. September 2025 verwandelt sich die Stockhorn Arena in Thun in die grösste Partyzone der Schweiz. Das spektakuläre Open Air ist gratis, aber die exklusiven Tickets gibt es nur zu gewinnen. Auch hier bei uns!

1/12 Das Energy Air findet nach 2022 zum zweiten Mal in Thun statt. Foto: AJ BUENVIAJE

Thun bebt! Am 6. September 2025 verwandelt sich die Stockhorn Arena in Thun erneut in die grösste Partyzone der Schweiz. Mit dem Energy Air erwarten dich das spektakulärste Gratis-Open-Air des Jahres und der krönende Abschluss deines Festivalsommers. Sei live dabei, wenn nationale und internationale Superstars auf der Bühne einheizen. Freue dich auf eine unvergessliche Nacht voller Hits, Emotionen und Gänsehautmomente mit deiner Begleitperson. Energy Air ist mehr als ein Konzert, es ist eine Party, die man hautnah miterlebt und die für immer in Erinnerung bleibt. Tickets für dieses einmalige Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

Blick verlost 25 x 2 Sitzplatztickets sowie 40 x 2 Stehplatztickets für das Energy Air am 6. September in Thun. Sei mit etwas Glück dabei, und mache diesen Abend zu deinem persönlichen Sommerfinale!

Teilnahmeschluss ist am 31. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.