Zaz tritt am 21. April in The Hall in Dübendorf auf. Die französische Sängerin präsentiert ihr neues Album «Sains et saufs». Blick verlost Tickets inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit «Je veux» gelang Zaz 2010 der internationale Durchbruch, der Song machte sie schlagartig einem breiten Publikum bekannt. Seitdem steht sie für einen eigenständigen Sound, der Pop, französischen Chanson und Jazz verbindet und dabei vor allem eines bleibt: direkt und unverstellt. Auf ihrer aktuellen Tour präsentiert Zaz zudem ihr aktuelles Album «Sains et saufs».

Mit fünf veröffentlichten Alben und mehreren internationalen Tourneen hat sich Zaz als feste Grösse etabliert und begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Die französische Singer-Songwriterin sucht die Nähe zum Publikum, spielt mit Tempo und Dynamik und lässt ihren Songs Raum, sich zu entfalten. Ihre Stimme kann rau klingen und im nächsten Moment wieder ganz fein werden. Dieses Wechselspiel zieht sich durch ihre Auftritte und sorgt für eine besondere Intensität im Saal.

Blick verlost 15 x 2 Tickets inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge für das Konzert von Zaz am 21. April in The Hall in Dübendorf ZH. Erlebe die neuen Songs und vielen Hits der Sängerin mit ihrer einzigartigen Stimme live auf ihrer Tournee.

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Teilnahmeschluss ist am 12. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.