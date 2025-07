Die kuschligen Labubus erobern zurzeit die Herzen der Fans weltweit. Gewinne einen von zehn exklusiven Plüsch-Anhängern der beliebten «Big into Energy»-Blind-Box. Jede Box birgt eine von sieben Überraschungsfiguren in verschiedenen Variationen.

Sammle die kultigen Labubus und lass dich von ihrer Energie anstecken!

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Labubus sind weit mehr als nur gewöhnliche Plüsch-Anhänger – sie sind kleine Kunstwerke und begehrte Sammlerstücke, die durch ihren einzigartigen Stil und ihre Detailverliebtheit faszinieren. Jedes Labubu ist eine echte Überraschung. Beim Öffnen der Box weiss man nie genau, welche der verschiedenen, charmanten Figuren einen erwartet. Das macht das Auspacken zu einem aufregenden Erlebnis voller Spannung!

Besonders spannend: Dank einer speziellen Zufallsfärbungstechnik ist jede einzelne Figur in ihrer Farbgebung ein echtes Unikat. Das bedeutet, du hältst ein einzigartiges Labubu in den Händen, das niemand sonst genau so besitzt. Diese «Blind Boxen» sind nicht nur ein Highlight für Sammler, sondern auch ein perfekter Glücksbringer für den Alltag oder ein stylisches Accessoire für deine Tasche oder deinen Schlüsselbund.

Blick verlost zehn dieser begehrten Labubu-Plüsch-Anhänger aus der «Big into Energy»-Blind-Box-Kollektion. Sichere dir die Chance auf deine persönliche Überraschung und werde Teil der weltweiten Labubu-Community! Ein Must-have für alle, die das Besondere lieben und ein Faible für süsse, energetische Begleiter haben.

Teilnahmeschluss ist der 23. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.