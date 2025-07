Am 7. August kommen Schlagerfans auf dem Heitere voll auf ihre Kosten. Es wartet ein fantastischer Sommerabend mit bekannten Stars. Bei uns kannst du zwei Tickets für das Volksschlager Open Air in Zofingen AG gewinnen.

1/5 Das Volksschlager Open Air bringt Stars, Hits und Emotionen auf die Bühne. Foto: zVg

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Am 7. August findet auf dem Heitere in Zofingen AG wieder das Volksschlager Open Air statt. Mit dabei auf der Bühne unter freiem Himmel sind in diesem Jahr Vanessa Mai, Andy Borg, Semino Rossi, Francine Jordi, Die Grubertaler und viele weitere Stars der Szene. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit zeitlosen Hits, emotionalen Balladen und schwungvollen Partysongs freuen. Das Open Air wird eine grosse Party mit bester Unterhaltung, vielen Gänsehautmomenten und Hits zum Schunkeln.

Wir verlosen 50 x 2 Tickets für das Volksschlager Open Air 2025 auf dem Heitere in Zofingen. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Sommerabend voller Musik, Fröhlichkeit und bekannten Stars – mitten im Herzen der Schweiz.

Teilnahmeschluss ist am 27. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.