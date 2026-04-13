Die beliebte Frühlingsmesse BEA lädt ein zum Entdecken, Degustieren und Verweilen. Wir verlosen Tageskarten für einen Besuch am Tag nach Wahl zwischen dem 24. April und dem 3. Mai.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Die 73. Ausgabe der BEA findet in diesem Jahr vom 24. April bis 3. Mai statt. Die Frühlingsmesse lockt jährlich über 330'000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände der Bernexpo. Rund 900 regionale Aussteller präsentieren an der Traditionsmesse ihre Produkte sowie Dienstleistungen und stellen Vielfalt, Spass und Erlebnis ins Zentrum. In der Festhalle erlebt das Publikum hautnah mit, wie regionale Spezialitäten entstehen – hier kann man zuschauen, degustieren und aktiv mitmachen. Die Sonderschau «Roboterwelten» demonstriert, wie Robotik die Industrie, Dienstleistungen und unseren Alltag bereits heute verändert.

Auf dem Gelände sorgen unter anderem Veloparcours, spannende Sonderschauen und Mitmachaktionen für Abwechslung. Auch Tierliebhaberinnen und -liebhaber kommen an der BEA voll auf ihre Kosten. In der Erlebniswelt «Pferd» kann man zum Beispiel Hufschmiede und Sattler live bei der Arbeit beobachten oder auf Simulatoren Dressur und Voltige auf modernste Weise ausprobieren. Ausserdem sorgt die Miss-BEA-Wahl für ein besonderes Highlight.

Blick verlost 50 x 2 Tageskarten für die BEA 2026 auf dem Bernexpo-Gelände vom 24. April bis 3. Mai. Erkunde an der beliebten Frühlingsmesse in Bern die Sonderschauen, Attraktionen und Aussteller am Tag deiner Wahl.

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Teilnahmeschluss ist am 19. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.