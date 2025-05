Gewinne Tickets für das Eidgenössische Turnfest in Lausanne

1372 Turnvereine, 65’000 Turnerinnen und Turner und eine jahrhundertealte Tradition: Vom 12. bis 22. Juni findet in Lausanne das Eidgenössische Turnfest statt. Blick verlost Tickets für die Show «Gymagine», die am 21. Juni in der Vaudoise-Arena stattfindet.

Die 77. Ausgabe des Eidgenössischen Turnfests findet dieses Jahr in Lausanne statt.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Lausanne wird vom 12. bis 22. Juni Mittelpunkt einer langen schweizerischen Sporttradition. Das Eidgenössische Turnfest bringt seit 1832 Sportlerinnen und Sportler zusammen, unabhängig von ihrem Alter und ihrem Leistungsniveau. Rund 65’000 Turnerinnen und Turner von 1372 Turnvereinen messen sich dieses Jahr wieder in verschiedenen Disziplinen. Die 300’000 Besucherinnen und Besucher des 77. Eidgenössischen Turnfestes dürfen sich auf eine Mischung aus Tradition und Moderne, auf Wettkämpfe, Vorführungen, Entdeckungen und kulinarische Leckerbissen freuen. Ausser der «Gymagine»-Show in der Vaudoise-Arena wird das gesamte Programm mit Veranstaltungen, Zeremonien und Umzügen kostenlos und frei zugänglich sein.

Wir verlosen für «Gymagine» am 21. Juni am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne 15 x 2 Tickets. Erlebe neben den Veranstaltungen des Turnfests ein musikalisch-akrobatisches Spektakel voller Farben in der Vaudoise-Arena, mit den besten Schweizer Turnerinnen, Artisten und renommierten Künstlerinnen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.