Alpentainer Trauffer kehrt nach drei Jahren Pause mit neuer Musik zurück. Mit dem neuen Album «Heubode» im Gepäck wird am 8. und 9. November 2025 die Arena zum Volksrockfest. Gewinne bei uns Tickets!

1/4 Trauffer lädt gleich an zwei Abenden zur grossen Heubode-Party im Hallenstadion. Foto: Philippe Rossier

Mit neuer Musik im Gepäck feiert Trauffer am 8. und 9. November eine einzigartige Heubode-Party im Hallenstadion Zürich. Ganze drei Jahre mussten seine Fans auf neuen Sound des Alpentainers warten. Doch die Geduld hat sich gelohnt, das Album «Heubode» ist eines seiner bisher erdigsten und rockigsten Werke. Nach der kreativen Pause verspürte der Alpentainer den starken Drang, Musik zu machen, was in zahlreichen neuen Ohrwürmern mündete. Das neue Material, von «Heubode» bis zum Gute-Laune-Song «Turnverein», vereint Tradition mit modernem Alpenrock und Schlagermusik.

Die bombastischen Shows im Hallenstadion sind seine einzigen in diesem Jahr. Begleitet wird er von seiner «alten Band», erweitert mit neuen Musikern. Mit den Geschwistern Natascha und Maruschka Monney hat er auch zwei neue weibliche Stimmen an seiner Seite, die es wie Trauffer lieben, Tradition mit modernen Elementen zu mischen.

Die Fans im Hallenstadion dürfen sich auf eine einzigartige Heubode-Volksparty freuen. Weil die erste Show am 8. November innert kürzester Zeit ausverkauft war, gibt es am Tag darauf eine Zusatzshow. Für einen der beiden Abende kannst du bei uns die letzten Tickets gewinnen! Wir verlosen 15 x 2 Tickets für die Show am 8. November und 9 x 2 Tickets für das zweite Konzert am 9. November. Erlebe mit ein bisschen Glück im Hallenstadion ein unvergessliches Volksrockfest mit viel Lebensfreude und Heimatgefühl.

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.